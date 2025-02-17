Главные новости 17 февраля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 17 февраля 2025 года.
Стало известно о планах США провести общий саммит с Москвой и Киевом
Команда Дональда Трампа планирует провести двусторонние переговоры отдельно с Москвой и Киевом и затем организовать совместный саммит. Именно по этой причине представителей Украины не пригласили на встречу США и России в Саудовской Аравии 18 февраля.
Вашингтон намерен получить компенсацию за «вложения в войну»
Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Украина обязана подписать соглашение «о минералах», чтобы компенсировать Штатам «инвестированные в войну миллиарды». Он подчеркнул, что Вашингтон помогал Киеву без предварительных условий, в отличие от Европы.
Великобритания готова ввести войска на Украину
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал о готовности Королевства ввести войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности. В Лондоне понимают, что такой шаг подвергнет опасности британских военных, но считают, что таким образом будут способствовать защите Евросоюза.
В ХАМАС выразили готовность передать контроль над сектором Газа
Шольц заявил, что Европа против разоружения Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза не позволят договориться о демилитаризации Украины в случае, если в переговорах будут участвовать только США и Россия. Политик считает, что Киеву требуется сильная армия, а Европа должна присутствовать за столом переговоров.