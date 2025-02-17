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Главные новости 17 февраля 2025 года

Последние новости за сегодня — 17 февраля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 17 февраля 2025 года.

Стало известно о планах США провести общий саммит с Москвой и Киевом

Источник: РИА "Новости"

Команда Дональда Трампа планирует провести двусторонние переговоры отдельно с Москвой и Киевом и затем организовать совместный саммит. Именно по этой причине представителей Украины не пригласили на встречу США и России в Саудовской Аравии 18 февраля.

Вашингтон намерен получить компенсацию за «вложения в войну»

Источник: AP 2024

Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Украина обязана подписать соглашение «о минералах», чтобы компенсировать Штатам «инвестированные в войну миллиарды». Он подчеркнул, что Вашингтон помогал Киеву без предварительных условий, в отличие от Европы.

Великобритания готова ввести войска на Украину

Источник: AP 2024

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал о готовности Королевства ввести войска на Украину для обеспечения гарантий безопасности. В Лондоне понимают, что такой шаг подвергнет опасности британских военных, но считают, что таким образом будут способствовать защите Евросоюза.

В ХАМАС выразили готовность передать контроль над сектором Газа

Источник: AP 2024

Палестинское движение ХАМАС может передать управление сектором Газа палестинской администрации и правительственной комиссии. Условие передачи контроля — сохранение рабочих мест для сотрудников в новой администрации или гарантии их пенсионного обеспечения.

Шольц заявил, что Европа против разоружения Украины

Источник: AP 2024

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза не позволят договориться о демилитаризации Украины в случае, если в переговорах будут участвовать только США и Россия. Политик считает, что Киеву требуется сильная армия, а Европа должна присутствовать за столом переговоров.