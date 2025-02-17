Главные новости 17 февраля 2025 года

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза не позволят договориться о демилитаризации Украины в случае, если в переговорах будут участвовать только США и Россия. Политик считает, что Киеву требуется сильная армия, а Европа должна присутствовать за столом переговоров.