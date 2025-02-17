Белорусам рассказали, кому могут оплатить часть ЖКУ

По информации ведомства, государственная поддержка в форме безналичных жилищных субсидий для частичной оплаты ЖКУ и возмещения расходов на потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования электроэнергию предоставляется малообеспеченным и социально уязвимым слоям населения.
Так, за один месяц 2025 года в Минске данной категории граждан было выделено безналичных жилищных субсидий на сумму Br48 695,20. Из них по заявительному принципу — на Br516,98 и по выявительному — на Br48 178,22.