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Белорусам рассказали, кому могут оплатить часть ЖКУ

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, кому из белорусов могут оплатить часть ЖКУ, сообщает БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

По информации ведомства, государственная поддержка в форме безналичных жилищных субсидий для частичной оплаты ЖКУ и возмещения расходов на потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования электроэнергию предоставляется малообеспеченным и социально уязвимым слоям населения.

Так, за один месяц 2025 года в Минске данной категории граждан было выделено безналичных жилищных субсидий на сумму Br48 695,20. Из них по заявительному принципу — на Br516,98 и по выявительному — на Br48 178,22.

ЖКХ