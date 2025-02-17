Весна пришла? Температура в Узбекистане поднимется до +20 градусов

Уже сегодня, 17 февраля, дневная температура в республике составит +8…+13°C, при этом осадков не ожидается. Об этом сообщает Узгидромет.
Какая погода будет в ближайшие дни?
Согласно прогнозу синоптиков,
Во второй половине недели погода станет еще более весенней. Дневная температура в большинстве регионов поднимется до +15…+20°C, что соответствует климатическим показателям конца марта — начала апреля. Ночами столбик термометра будет держаться в пределах +3…+8°C.
Что ждет Ташкент?
В столице осадки не ожидаются до 21 февраля. Температура воздуха:
Таким образом, вторая половина февраля будет необычно теплой. Возможно, это первый намек на скорый приход настоящей весны.