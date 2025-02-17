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Весна пришла? Температура в Узбекистане поднимется до +20 градусов

Vaib.uz (Узбекистан. 17 февраля). Похоже, что зима постепенно сдает позиции. После небольшого похолодания на прошлой неделе температура воздуха начнет быстро повышаться.

Сейчас в Ричмонде: +4° 8 м/с 48% 752 мм рт. ст. +3°
Источник: Vaib.Uz

Уже сегодня, 17 февраля, дневная температура в республике составит +8…+13°C, при этом осадков не ожидается. Об этом сообщает Узгидромет.

Какая погода будет в ближайшие дни?

Согласно прогнозу синоптиков, 18—19 февраля на большей части страны сохранится сухая и относительно теплая погода. Исключение составят Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области, где возможны дожди, а также отдельные районы Самаркандской и Джизакской областей — там осадки вероятны 19 февраля.

Во второй половине недели погода станет еще более весенней. Дневная температура в большинстве регионов поднимется до +15…+20°C, что соответствует климатическим показателям конца марта — начала апреля. Ночами столбик термометра будет держаться в пределах +3…+8°C.

Что ждет Ташкент?

В столице осадки не ожидаются до 21 февраля. Температура воздуха:

17—19 февраля: ночью 0…+3°C, днем +11…+14°C.

20—21 февраля: ночью +2…+5°C, днем +15…+18°C.

Таким образом, вторая половина февраля будет необычно теплой. Возможно, это первый намек на скорый приход настоящей весны.