В Башкирии построят новые мосты через Белую и Дему.

Как следует из официального документа, сюда входят мостовой переход через реку Камышовку со съездами на Миловское шоссе, улицы Технологическую и Ивана Спатара, мост через Дему с подходами от путепровода через Камышовку и мост через Белую с подходами от моста через Дему со съездами на дорогу к СНТ «Казарез».