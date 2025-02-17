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В Башкирии построят новые мосты через Белую и Дему

В Башкирии построят новые мосты через Белую и Дему.

Источник: Башинформ

Мосты через реки Белую от улицы Рижской в Ленинском районе и Дему в Демском районе Уфы с примыканием к трассе Р-240 построят в Башкирии. Планировку территории под объекты утвердил минстрой РБ.

Как следует из официального документа, сюда входят мостовой переход через реку Камышовку со съездами на Миловское шоссе, улицы Технологическую и Ивана Спатара, мост через Дему с подходами от путепровода через Камышовку и мост через Белую с подходами от моста через Дему со съездами на дорогу к СНТ «Казарез».

Кроме того, в план включили возведение линий электроснабжения и закрытой сети дождевой канализации с локальными очистными сооружениями.