Лукашенко поздравил биатлониста Антона Смольского с победами на Кубке сильнейших

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по биатлону Антона Смольского с первыми уверенными победами на Кубке сильнейших спортсменов по биатлону. Об этом информирует пресс-служба президента.
— Поздравляю с первыми уверенными победами на Кубке сильнейших спортсменов по биатлону, — подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко пожелал биатлонисту и всей команде выступить так же ярко и в остальных гонках перед белорусскими болельщиками в Раубичах.
Ранее белорусская биатлонистка Дарья Домрачева высказалась об отстранении спортсменов от участия в больших стартах: «Надеюсь, скоро мы будем выступать и на Олимпийских играх тоже».
Кроме того, Домрачева сказала Губерниеву о своих детях: «Ни минуты покоя».
Тем временем МАРТ Беларуси сказал, как изменятся тарифы на газ, электричество, отопление в 2025 году: «Цена на газ не вырастет, на электричество — увеличится на 11,9%».