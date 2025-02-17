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Лукашенко поздравил биатлониста Антона Смольского с победами на Кубке сильнейших

Лукашенко обратился к биатлонисту Смольского, поздравив с победами на Кубке сильнейших.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по биатлону Антона Смольского с первыми уверенными победами на Кубке сильнейших спортсменов по биатлону. Об этом информирует пресс-служба президента.

— Поздравляю с первыми уверенными победами на Кубке сильнейших спортсменов по биатлону, — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко пожелал биатлонисту и всей команде выступить так же ярко и в остальных гонках перед белорусскими болельщиками в Раубичах.

Ранее белорусская биатлонистка Дарья Домрачева высказалась об отстранении спортсменов от участия в больших стартах: «Надеюсь, скоро мы будем выступать и на Олимпийских играх тоже».

Кроме того, Домрачева сказала Губерниеву о своих детях: «Ни минуты покоя».

Тем временем МАРТ Беларуси сказал, как изменятся тарифы на газ, электричество, отопление в 2025 году: «Цена на газ не вырастет, на электричество — увеличится на 11,9%».