Любые способы защиты дома могут легализовать в России

В нем предлагается внести изменения в статью 37 Уголовного кодекса в плане превышения пределов необходимой обороны при незаконном проникновении преступников в жилище.
Как сообщается в тексте закона, незаконное проникновение в дом зачастую связано с тяжкими преступлениями. При этом владельцы жилья не имеют возможности объективно оценить степень опасности.
Статью законодательства предлагается дополнить положением, в рамках которого действия, направленные на защиту от посягательства при незаконном проникновении в жилище, не будут являться превышением самообороны. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на текст документа.