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Любые способы защиты дома могут легализовать в России

Важный закон рассматривает Госдума, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Депутаты от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, согласно которому граждане смогут использовать любые методы самообороны при защите своего дома.

В нем предлагается внести изменения в статью 37 Уголовного кодекса в плане превышения пределов необходимой обороны при незаконном проникновении преступников в жилище.

Как сообщается в тексте закона, незаконное проникновение в дом зачастую связано с тяжкими преступлениями. При этом владельцы жилья не имеют возможности объективно оценить степень опасности.

Статью законодательства предлагается дополнить положением, в рамках которого действия, направленные на защиту от посягательства при незаконном проникновении в жилище, не будут являться превышением самообороны. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на текст документа.

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