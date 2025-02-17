В Казахстане открыто движение по трассе от границы России до границы Китая

АСТАНА, 16 фев — Sputnik. Открыто движение для всех видов транспорта по участку автодороги республиканского значения в Актюбинской области, расположенной между Российской Федерацией и КНР. Об этом сообщила компания «КазАвтоЖол» — национальный автодорожный оператор.