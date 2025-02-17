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В Казахстане открыто движение по трассе от границы России до границы Китая

Ранее участок на казахстанской трассе был закрыт из-за ухудшившихся погодных условий.

АСТАНА, 16 фев — Sputnik. Открыто движение для всех видов транспорта по участку автодороги республиканского значения в Актюбинской области, расположенной между Российской Федерацией и КНР. Об этом сообщила компания «КазАвтоЖол» — национальный автодорожный оператор.

«В Актюбинской области открыто движение на участке автодороги “граница РФ — Актобе — Кызылорда — Алматы — граница КНР” км 835−1240 (от города Хромтау до границы Кызылординской области)», — указано в сообщении компании.

Между тем, компания призывает водителей к осторожности — 17 февраля 2025 года в Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Мангистауской и Костанайской областях местами ожидается снег, а, следовательно, возможно ухудшение видимости.