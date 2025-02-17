В Казахстане изменят сроки проведения ЕНТ в 2025 году

Также предлагается внести изменения в сроки проведения ЕНТ в связи с тем, что с апреля по август 2025 года в городах и областных центрах будет проводиться тестирование системы образования «Казтест» (два дня) и тестирование по назначению на должности первых руководителей организаций образования (один день).