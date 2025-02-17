Волгоградцам объяснили, как правильно выбирать торты

Покупать кондитерские изделия следует в проверенных торговых точках. При выборе продукта обратите внимание на его состав — наличие меланжа, растительных сливок, загустителей и эмульгаторов может указывать на невысокое качество сладости.
Предпочтение лучше всего отдавать тортам с натуральными ингредиентами. А продуктов с большим числом консервантов лучше избегать.
Перед покупкой стоит убедиться в целостности упаковки. Также осмотрите внешний вид угощения — если он имеет странный цвет и структуру, то лучше отказаться от покупки.
Также не забудьте изучить срок годности торта. Кстати, на этот показатель влияет начинка продукта. Дольше всего могут храниться изделия без отделки кремом — до 72 часов, а десерты с фруктовой начинкой, белково-взбивным кремом или сливочным — до 36 часов.
А срок годности торта с заварным кремом или взбитыми сливками — не более 6 часов.