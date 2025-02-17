Волгоградцам объяснили, как правильно выбирать торты

Также не забудьте изучить срок годности торта. Кстати, на этот показатель влияет начинка продукта. Дольше всего могут храниться изделия без отделки кремом — до 72 часов, а десерты с фруктовой начинкой, белково-взбивным кремом или сливочным — до 36 часов.