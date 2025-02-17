Центр Калининграда в конце недели закроют для движения

23 февраля в Калининграде перекроют Гвардейский проспект и соседние улицы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Движение будет ограничено для обеспечения безопасности при проведении торжественной церемонии возложения цветов и венков к братской могиле 1200 воинов 11-й гвардейской армии, погибших при штурме Кёнигсберг в апреле 1945 года.
Проезд с 8:00 до 11:00 закроют на следующих участках:
на Гвардейском проспекте от ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева до ул. Театральной;
на ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева от пересечения с ул. Генерала Галицкого до ул. Д. Донского.
На время перекрытия движения изменится маршрут автобуса № 4. Общественный транспорт направят по Советскому проспекту — пл. Победы — Ленинскому проспекту — Московскому проспекту — ул. Генерала Буткова, и далее по улицам Железнодорожной, Александра Суворова, Транспортной. В обратном направлении: по Московскому проспекту с разворотом в районе ул. Октябрьской, Ленинскому проспекту, пл. Победы, Советскому проспекту и далее по существующему маршруту.
Автобусы № 72 и № 75, а также троллейбус № 2 пойдут по ул. Театральной — Ленинскому проспекту — Московскому проспекту, в обратном направлении — по тому же маршруту.
Автомобилистам рекомендуют объезжать закрытые участки по Ленинскому проспекту и ул. Театральной.