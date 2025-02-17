Центр Калининграда в конце недели закроют для движения

На время перекрытия движения изменится маршрут автобуса № 4. Общественный транспорт направят по Советскому проспекту — пл. Победы — Ленинскому проспекту — Московскому проспекту — ул. Генерала Буткова, и далее по улицам Железнодорожной, Александра Суворова, Транспортной. В обратном направлении: по Московскому проспекту с разворотом в районе ул. Октябрьской, Ленинскому проспекту, пл. Победы, Советскому проспекту и далее по существующему маршруту.