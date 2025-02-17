Оранжевый уровень погодной опасности ввели в Воронежской области из-за морозов

В Воронежской области из-за аномально-холодной погоды ввели оранжевый уровень опасности. Об этом свидетельствуют актуальные данные на прогностической карте ЦФО Гидрометцентра России, опубликованные утром 17 февраля.
Синоптики уточняют, что в регионе установилась очень низкая температура. Период предупреждения — до 18 часов среды, 19 февраля.
— Аномально-холодная погода, среднесуточная температура воздуха на 7−9 градусов ниже климатической нормы, — говорится в сообщении росгидромета.
Ранее стало известно, что в Воронежскую область пришли сильные морозы от −19 до −21 градусов. При этом снегопадов не обещают.