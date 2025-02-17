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Оранжевый уровень погодной опасности ввели в Воронежской области из-за морозов

Ночью на этой неделе температура воздуха опустится до −21 градуса.

Сейчас в Ричмонде: +3° 7 м/с 48% 753 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области из-за аномально-холодной погоды ввели оранжевый уровень опасности. Об этом свидетельствуют актуальные данные на прогностической карте ЦФО Гидрометцентра России, опубликованные утром 17 февраля.

Синоптики уточняют, что в регионе установилась очень низкая температура. Период предупреждения — до 18 часов среды, 19 февраля.

— Аномально-холодная погода, среднесуточная температура воздуха на 7−9 градусов ниже климатической нормы, — говорится в сообщении росгидромета.

Ранее стало известно, что в Воронежскую область пришли сильные морозы от −19 до −21 градусов. При этом снегопадов не обещают.