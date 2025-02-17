В столице капитально отремонтируют около 680 крыш жилых домов

Московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошло более 29,7 тысячи домов общей площадью 307 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года отремонтировали свыше восьми тысяч крыш жилых домов.