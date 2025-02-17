В столице капитально отремонтируют около 680 крыш жилых домов

В этом году специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтируют около 680 крыш многоквартирных домов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта. В порядок приведем 679 кровель, из них 346 — плоские наплавляемые крыши и 333 — металлические скатные. В перечень работ входит полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждений, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам», — рассказал Петр Бирюков.
Больше всего крыш обновят в Центральном (207), Восточном (65) и Северном (65) административных округах.
Капитальный ремонт плоских крыш — сезонный вид работ, который можно проводить только при плюсовой температуре. Вначале снимается старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. В случае необходимости ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур.
Скатные металлические крыши можно обновлять круглогодично. Во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания.
Московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошло более 29,7 тысячи домов общей площадью 307 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года отремонтировали свыше восьми тысяч крыш жилых домов.