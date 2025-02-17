Самарцев предупредили о возможных перебоях в работе телевидения

С 18 февраля по 15 марта у жителей Самарской области могут возникнуть кратковременные помехи при работе телевизора. Это связано с сезонной солнечной интерференцией — природным явлением, когда мощное излучение Солнца мешает спутниковому сигналу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Такое случается два раза в год, весной и осенью, когда Солнце пересекает экватор. В этот период телевизионный сигнал может ослабевать. Это иногда приводит к «замерзанию» картинки, распаду изображения на пиксели или кратковременному исчезновению сигнала.
Если у вас возникли помехи, уточнить время возможных перебоев можно на сайте РТРС (смотрицифру.рф) в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» или в мобильном приложении «Телегид» во вкладке «Вещание».