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Самарцев предупредили о возможных перебоях в работе телевидения

В Самарской области с 18 февраля по 15 марта могут возникнуть помехи на ТВ-каналах.

Источник: Комсомольская правда

С 18 февраля по 15 марта у жителей Самарской области могут возникнуть кратковременные помехи при работе телевизора. Это связано с сезонной солнечной интерференцией — природным явлением, когда мощное излучение Солнца мешает спутниковому сигналу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Такое случается два раза в год, весной и осенью, когда Солнце пересекает экватор. В этот период телевизионный сигнал может ослабевать. Это иногда приводит к «замерзанию» картинки, распаду изображения на пиксели или кратковременному исчезновению сигнала.

Если у вас возникли помехи, уточнить время возможных перебоев можно на сайте РТРС (смотрицифру.рф) в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» или в мобильном приложении «Телегид» во вкладке «Вещание».

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