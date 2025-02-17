Зачем археологические артефакты из Крыма вывозят на материк

«Это не значит, что наша реставрация плоха, у нас в последние годы замечательные реставрационные мастерские при Керченском и Херсонесском историко-культурных заповедниках. Но тем не менее у реставрационных мастерских Петербурга и Москвы больше технических возможностей. Вещи временно вывозятся, реставрируются и возвращаются к нам», — подчеркнул Майко.