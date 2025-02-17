Шелест вручил юбилейные медали к 80-й годовщине Победы двум омским ветеранам

Мэр Сергей Шелест вручил медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» двум омским ветеранам. Об этом глава города сообщил в Telegram-канале.
Градоначальник посетил участника Великой Отечественной войны Дмитрия Алексеевича Мелехина, чтобы вручить ему юбилейную медаль. Он отметил, что регулярно встречается с ветераном в день рождения и в преддверии Дня Победы.
«Снова тепло пообщались, обсудили насущные вопросы, поинтересовался у Дмитрия Алексеевича, не нужно ли чего, в ответ прозвучало: “Здоровья”. К сожалению, этот ресурс не купишь ни за какие деньги, но от всего сердца пожелал ветерану крепчайшего сибирского здоровья, не терять оптимизма и жизнелюбия», — поделился Сергей Шелест.
Глава города также вручил медаль ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Анне Михеевне Сывч, которая недавно отпраздновала 95-летие.
Фото: Сергей Сапоцкий.
«Надо сказать, что в столь почтенном возрасте она ведет достаточно активную жизнь: общается с подружками, гуляет у дома, любит смотреть телевизор. Также, как и Дмитрию Алексеевичу, пожелал Анне Михеевне здоровья. Взял с обоих обещание встретиться в канун Дня Великой Победы», — добавил Шелест.