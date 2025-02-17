Шелест вручил юбилейные медали к 80-й годовщине Победы двум омским ветеранам

«Снова тепло пообщались, обсудили насущные вопросы, поинтересовался у Дмитрия Алексеевича, не нужно ли чего, в ответ прозвучало: “Здоровья”. К сожалению, этот ресурс не купишь ни за какие деньги, но от всего сердца пожелал ветерану крепчайшего сибирского здоровья, не терять оптимизма и жизнелюбия», — поделился Сергей Шелест.