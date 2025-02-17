Власти сказали, что будет со свалкой мандаринов под Гомелем и кто ее устроил

Так, по номерам автомобиля оперативно была установлена личность владельца. Сказано, что он получит штраф до 30 базовых величин, или до 1200 рублей (по состоянию на 17 февраля 2025 года) как физлицо или до 100 базовых (до 4000 рублей) как ИП. Кроме того, виновный заплатит за ущерб, причиненный окружающей среде, возместит расходы на уборку свалки. Уточняется, что ее ликвидирует местный райжилкомхоз.