Власти сказали, что будет со свалкой мандаринов под Гомелем и кто ее устроил

Власти сказали, что будет с огромной свалкой мандаринов под Гомелем и кто ее устроил. Подробности сообщили в эфире телеканала СТВ.
В эфире отметили, что неподалеку от поселка Ченки Гомельского района случилось настоящее экологическое ЧП — на тонну мандаринов выбросили у обочины проселочной дороги. По словам прокурора Гомельской области Александра Шинкарева, от жителей Гомельского района была получена подробная информация, фото, которые позволили дать поручение Гомельской городской районной инспекции охраны природы и окружающей среды для начала административного процесса, а также выяснения обстоятельства, установления виновных и привлечения их к ответственности.
— И, в том числе для дальнейшего разрешения вопроса о возмещении возможного ущерба, который был причинен окружающей среде, — сказал Шинкарев.
Говорится, что стихийная свалка мандаринов привлекла внимание детей, которые стали туда бегать и делать фото. Начальник отдела Гомельской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Евгений Дедков уточнил, что после получения всей необходимой информации будет произведен расчет.
— Уже отправлены запросы в соответствующие органы о виде категории земель, что влияет на сумму вреда.
Он уточнил, что засорение территории в любом случае подлежит очистке, добавив: данные требования будут предъявлены виновному лицу, которое и должно возместить причиненный ущерб. В эфире заметили, что на след причастного к стихийной свалке мандаринов удалось выйти благодаря ГАИ.
Так, по номерам автомобиля оперативно была установлена личность владельца. Сказано, что он получит штраф до 30 базовых величин, или до 1200 рублей (по состоянию на 17 февраля 2025 года) как физлицо или до 100 базовых (до 4000 рублей) как ИП. Кроме того, виновный заплатит за ущерб, причиненный окружающей среде, возместит расходы на уборку свалки. Уточняется, что ее ликвидирует местный райжилкомхоз.
Председатель Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Павел Новиков подчеркнул, что растительные остатки, которые могут принести пользу, вероятно, вовлекут повторно на площадку для компостирования, перегнивания.
— У нас они принимаются. Впоследствии из них готовится плодородный грунт, который участвуют и в озеленении территории.
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