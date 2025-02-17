Аэропорт Иркутска стал вторым по сложности для пилотирования в России

Аэропорт Иркутска стал вторым в России по сложности для пилотирования. А все из-за туманов от Ангары и плотной, близко расположенной к посадочной полосе, жилой застройке. Из-за этого приходится резко идти на снижение. Рейтинг составила Ассоциация туроператоров страны.
— К сожалению, совокупность этих факторов в прошлом неоднократно становилась причиной авиакатастроф. Но, к счастью, не «в современной» истории, — поделились в ассоциации.
Лидером по сложности стал аэропорт в Сочи. Там взлетно-посадочные полосы расположены со стороны моря. Получается, если из-за погоды нельзя сесть со стороны водоема, то больше неоткуда. Тройку лидеров замкнул аэровокзал в Мурманске из-за сильных ветров, которые могут сносить воздушные судна. Также в том попали аэрогавани Читы, Петропавловска-Камчатского, Абакана и Волгограда.