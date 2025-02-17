Аэропорт Иркутска стал вторым по сложности для пилотирования в России

Лидером по сложности стал аэропорт в Сочи. Там взлетно-посадочные полосы расположены со стороны моря. Получается, если из-за погоды нельзя сесть со стороны водоема, то больше неоткуда. Тройку лидеров замкнул аэровокзал в Мурманске из-за сильных ветров, которые могут сносить воздушные судна. Также в том попали аэрогавани Читы, Петропавловска-Камчатского, Абакана и Волгограда.