Синоптики предупреждают о 30-градусных морозах в Челябинской области

«Ночью 18 февраля местами ожидается понижение температуры воздуха до минус 29 градусов», — говорится в комментарии.
Южноуральцам рекомендовано надевать теплую многослойную одежду и плотную утепленную обувь с толстой подошвой.
«Придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ или ванну. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему», — рекомендуют специалисты.
Автомобилистам важно соблюдать ПДД и иметь с собой ряд предметов: заряженный телефон, запас топлива, теплые вещи, буксировочный трос и инструменты для ремонта.