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Синоптики предупреждают о 30-градусных морозах в Челябинской области

Синоптики предупреждают о 30-градусных морозах в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +2° 6 м/с 51% 755 мм рт. ст. +3°
Источник: РИА "Новости"

«Ночью 18 февраля местами ожидается понижение температуры воздуха до минус 29 градусов», — говорится в комментарии.

Южноуральцам рекомендовано надевать теплую многослойную одежду и плотную утепленную обувь с толстой подошвой.

«Придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ или ванну. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему», — рекомендуют специалисты.

Автомобилистам важно соблюдать ПДД и иметь с собой ряд предметов: заряженный телефон, запас топлива, теплые вещи, буксировочный трос и инструменты для ремонта.