Статус опорной школы СамГМУ получил Лицей № 1

После торжественной части для школьников прошли «медицинские» мастер-классы. На станции по хирургии ребята учились вязать хирургические узлы и накладывать швы. На мастер-классе по основам первой помощи, организованном волонтерами-медиками Самарской области, ребята узнали, как правильно проводить сердечно-легочную реанимацию и накладывать повязки при травмах. Также лицеисты получили возможность погрузиться в виртуальную реальность и увидеть, как проводится аускультация сердца и легких на специальном манекене, познакомиться со строением человека с помощью интерактивного анатомического атласа «Пирогов». Также перед гостями выступили участники творческих коллективов лицея с вокальными, хореографическими и театральными номерами.