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Автомобиль загорелся на улице Корженевского в Минске — самовозгорание

ГАИ сказала про загоревшийся автомобиль на улице Корженевского в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Автомобиль загорелся на улице Корженевского в Минске — самовозгорание, сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, в воскресенье, 16 февраля, примерно в 17.30 около дома № 14, расположенного по улице Корженевского, загорелся автомобиль. В ГАИ обратили внимание, что у машины был допуск к участию в дорожном движении. Причины самовозгорания транспортного средства устанавливаются. Сказано, что никто не пострадал.

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