Автомобиль загорелся на улице Корженевского в Минске — самовозгорание

Согласно предварительным данным, в воскресенье, 16 февраля, примерно в 17.30 около дома № 14, расположенного по улице Корженевского, загорелся автомобиль. В ГАИ обратили внимание, что у машины был допуск к участию в дорожном движении. Причины самовозгорания транспортного средства устанавливаются. Сказано, что никто не пострадал.