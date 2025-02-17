В Новосибирске определили структуры новых вирусов, передаваемых клещами

«Белки — это большие молекулы, они могут иметь совершенно разные формы — вытянутые, шарообразные, изогнутые, в форме сердечка и так далее. Задача разработанной программы — преобразовать предсказанные нейросетью структуры и в итоге получить форму белка. После чего мы можем сравнить форму молекулы белка, определенную исходя из экспериментальных данных, с результатами, полученными с помощью нейросетей, чтобы выбрать наиболее вероятную структуру», — цитирует пресс-служба автора разработки, сотрудника СКИФ Антона Ведькала.