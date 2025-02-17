Воронеж станет отправной точкой для новых турпоездок по РФ

Путешественники стали свидетелями различных достопримечательностей. В Нижнем Новгороде они осмотрели местный Кремль и прогулялись по Большой Покровской улице, в Казани посетили Старо-Татарскую слободу и деревню Туган Авылым. В Волгограде туристы ознакомились с мемориальным комплексом «Героям Сталинградской битвы» и музеем-панорамой, а в Костроме увидели Терем Снегурочки, музей сыра и Ипатьевский монастырь. В течение дня пассажиры исследовали города, а по вечерам возвращались обратно в поезд.