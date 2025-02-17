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Воронеж станет отправной точкой для новых турпоездок по РФ

Из города запустят 15 новых тематических маршрутов.

Источник: АиФ Воронеж

Юго-Восточная железная дорога анонсировала запуск 15 тематических поездов из Воронежа, направленных на развитие внутреннего туризма.

Как сообщила пресс-служба ЮВЖД 12 февраля, в 2024 году более 16 тысяч пассажиров уже воспользовались услугами этих поездов, которые курсировали по маршрутам в Волгоград, Нижний Новгород, Казань и Кострому. Всего было организовано 11 рейсов в рамках сотрудничества с АО «ФПК».

Путешественники стали свидетелями различных достопримечательностей. В Нижнем Новгороде они осмотрели местный Кремль и прогулялись по Большой Покровской улице, в Казани посетили Старо-Татарскую слободу и деревню Туган Авылым. В Волгограде туристы ознакомились с мемориальным комплексом «Героям Сталинградской битвы» и музеем-панорамой, а в Костроме увидели Терем Снегурочки, музей сыра и Ипатьевский монастырь. В течение дня пассажиры исследовали города, а по вечерам возвращались обратно в поезд.

На 2025 год запланировано расширение программы внутреннего туризма, и ожидается, что будут организованы 15 новых маршрутов из Воронежа в такие города, как Волгоград, Нижний Новгород, Казань, Кострома, Смоленск, Санкт-Петербург и Ярославль. Это мероприятие станет частью программы по развитию внутреннего туризма, о чем также сообщила пресс-служба ЮВЖД.

туризм и отдых