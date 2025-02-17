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Стафилококк и кишечную палочку обнаружили в пиццерии Нижнекамска

Из-за нарушений санитарных норм в Нижнекамске на 90 суток приостановила работу пиццерия Пепперони на проспекте Мира. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

Источник: ИА Татар-информ

В ходе проверки санитарные врачи обнаружили многочисленные нарушения: не обеспечена поточность технологических процессов, недостаточное количество моечных ванн для мытья столовой и кухонной посуды, прием пищевых продуктов без маркировки, обнаружены продукты питания с истекшим сроком годности, неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений.

«По результатам лабораторных исследований в чизкейке обнаружены стафилококк и бактерии группы кишечной палочки, в смывах с технологического оборудования и инвентаря обнаружены бактерии группы кишечной палочки», — добавили в ведомстве. В итоге с продажи сняли восемь партий продуктов общим весом 15,65 кг.

Кроме того, у двух посетителей диагностировали сальмонеллез, а у еще одного человека — кишечную инфекцию.

Прокуратура