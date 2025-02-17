Стафилококк и кишечную палочку обнаружили в пиццерии Нижнекамска

«По результатам лабораторных исследований в чизкейке обнаружены стафилококк и бактерии группы кишечной палочки, в смывах с технологического оборудования и инвентаря обнаружены бактерии группы кишечной палочки», — добавили в ведомстве. В итоге с продажи сняли восемь партий продуктов общим весом 15,65 кг.