Стафилококк и кишечную палочку обнаружили в пиццерии Нижнекамска

В ходе проверки санитарные врачи обнаружили многочисленные нарушения: не обеспечена поточность технологических процессов, недостаточное количество моечных ванн для мытья столовой и кухонной посуды, прием пищевых продуктов без маркировки, обнаружены продукты питания с истекшим сроком годности, неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений.
«По результатам лабораторных исследований в чизкейке обнаружены стафилококк и бактерии группы кишечной палочки, в смывах с технологического оборудования и инвентаря обнаружены бактерии группы кишечной палочки», — добавили в ведомстве. В итоге с продажи сняли восемь партий продуктов общим весом 15,65 кг.
Кроме того, у двух посетителей диагностировали сальмонеллез, а у еще одного человека — кишечную инфекцию.