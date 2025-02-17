Жители Подмосковья сдали на переработку десятки тонн новогодних деревьев

Деревья отвезли на комплексы по переработке, фермы, специальные заводы и учреждения по содержанию территорий. Переработанную древесину будут использовать в качестве щепы для благоустройства парковых зон, также деревья пойдут на корм козам и овцам одного из животноводческих хозяйств при парк-отеле области. Кроме того, из щепы сделают подстилки для коров.