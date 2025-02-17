Глава СК запросил проверку после нападения собак на ребенка в Ростовской области

Инцидент с нападением собак на 10-летнего мальчика в Белой Калитве взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба федерального СК.
— Председатель СК РФ поручил доложить об установленных обстоятельствах и о результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — информируют в Следкоме.
Напомним, следователи начали проверку после того, как 13 февраля стая бродячих собак набросилась на мальчика, возвращавшегося из школы. Ребенка укусили за ногу. Известно, что школьника спасли сотрудники полиции.