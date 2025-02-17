Суд отреагировал на установку минчанкой камеры на лестничной площадке дома. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучила судья судебной коллегии по гражданским делам Минского городского суда Татьяна Скопец.
Житель Минска сообщил, что соседка на лестничной площадке дома самовольно установила камеру видеонаблюдения. Он добавил, что входная дверь его квартиры как раз попадает в объектив. Мужчин акцентировал внимание на том, что неоднократно просил соседку убрать устройство или повернуть в сторону, однако она никак не реагирует.
Представитель Минского городского суда заметила, что законодательными актами Беларуси не запрещается установка гражданами камер видеонаблюдения в подъезде.
— Процедура их установки не регламентирована, однако при этом необходимо учитывать следующие нюансы. Статьей 28 Конституции гарантировано право гражданина на защиту от незаконного вмешательства в его частную жизнь, — отметила Скопец.
По ее словам, в статье 18 закона «Об информации, информатизации и защите информации» указано, что сбор, обработка, хранение, предоставление, а также распространение информации о частной жизни физлица осуществляются с его согласия. Судья Мингорсуда подчеркнула, что, если камера установлена так, что съемке подвергается личная жизнь соседа и, по его мнению, нарушается право на невмешательство в нее, то следует получит его согласие на установку.
— Если же личная жизнь соседей не затрагивается, а установка камеры направлена на защиту частной собственности, то согласия не требуется, — пояснила судья.
Вместе с тем она добавила, что если же при установке камер видеонаблюдения требовалось согласие и оно не было получено, то у минчанина есть возможность обратиться в суд за защитой нарушенного права с соответствующим заявлением в порядке гражданского судопроизводства.
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