Суд отреагировал на установку минчанкой камеры на лестничной площадке дома

По ее словам, в статье 18 закона «Об информации, информатизации и защите информации» указано, что сбор, обработка, хранение, предоставление, а также распространение информации о частной жизни физлица осуществляются с его согласия. Судья Мингорсуда подчеркнула, что, если камера установлена так, что съемке подвергается личная жизнь соседа и, по его мнению, нарушается право на невмешательство в нее, то следует получит его согласие на установку.