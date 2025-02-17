Власти Северной столицы начали проверять состояние бомбоубежищ

Смольный проверяет состояние помещений, которые служат бомбоубежищами. Соответствующие конкурсы стали появляться на сайте госзакупок.
По сообщению Neva.Today, в Выборгском районе местная администрация объявила сразу семь конкурсов на общую сумму 18,6 млн рублей. В Пушкинском районе на проверку бомбоубежищ намерены потратить 1,9 млн рублей, в Московском — 2 млн рублей. В Петроградском — пройдёт за три конкурса на 20,4 млн рублей. В Василеостровском районе города объявлены конкурсы на 18 млн рублей, в Адмиралтейском два — на 11,2 млн рублей.
Подрядчикам, которые победят в конкурсы, предстоит обследовать состояние помещений, инженерные сети. По итогам представить ведомость дефектов, заключение о положении бомбоубежища, смету на капремонт или обоснование о нецелесообразности его восстановления.
Ранее стало известно, что правительство Санкт-Петербурга создаст в Северной столице эвакуационную комиссию. Председателем комиссии станет вице-губернатор Евгений Разумишкин. В задачи организации будет входить планирование, подготовка, организация проведения и всестороннего обеспечения процесса эвакуации населения, а также материальных, культурных ценностей и архивных документов в безопасные районы.