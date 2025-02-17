41-летнюю женщину госпитализировали после аварии с двумя авто в Уфе

Вчера днем, 16 февраля, в Уфе в ДТП с двумя авто пострадала женщина. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции столицы Башкирии.
Авария случилась на улице Сосновская. ЗАЗ Chance, за рулем которой был 42-летний мужчина, столкнулся со встречным Nissan Tiida. В результате происшествия пострадала 41-летняя пассажирка «Ниссана», ее с различными переломами госпитализировали.
Известно, что водитель ЗАЗ отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. На него составили несколько административных материалов. По факту инцидента началось разбирательство.
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