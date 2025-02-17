159 человек заболели гриппом в Иркутской области за неделю

В Приангарье продолжает расти уровень заболеваемости гриппом. За прошедшую неделю, с 10 по 16 февраля 2025, подтвердилось 159 новых случаев. Если сравнивать с показателями, опубликованными неделей ранее, то количество увеличилось — тогда зафиксировали 104 случая. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.
— Зарегистрировано 20 641 случай заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Выявлено 74 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии подтверждено 405 501 случай, — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Из-за сезонного роста заболеваемости врачи настоятельно рекомендуют соблюдать меры профилактики. Необходимо носить маски в общественных местах, мыть руки и пользоваться антисептиком, проводить влажную уборку и проветривать помещения. Также необходимо вести здоровый образ жизни, а в случае подозрения вирусной инфекции — обратитесь к врачу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что два человека погибли и 29 пострадали в ДТП в Иркутской области за неделю.