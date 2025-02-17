159 человек заболели гриппом в Иркутской области за неделю

В Приангарье продолжает расти уровень заболеваемости гриппом. За прошедшую неделю, с 10 по 16 февраля 2025, подтвердилось 159 новых случаев. Если сравнивать с показателями, опубликованными неделей ранее, то количество увеличилось — тогда зафиксировали 104 случая. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.