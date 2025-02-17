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Заняться дорогой к участкам для многодетных семей обязал суд власти Волгограда

В поселке Горьковский к участкам для многодетных семей ведет грунтовка.

Источник: Комсомольская правда

По иску прокурора Советского района суд обязал власти Волгограда содержать автомобильную дорогу к земельным участкам для многодетных семей в поселке Горьковский. Сейчас туда ведет грунтовка, которая в дождь и снег превращается в непроходимое болото.

Как рассказали в областной прокуратуре, проверку провели по обращению одной из многодетных матерей. Волгоградка пожаловалась, что не может построить дом на участке, к которому не подъехать.

Оказалось, что эта грунтовая дорога даже не включена в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения и реестр муниципального имущества. Поэтому власти ею вообще не занимались.

Точку в деле поставило апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Волгоградского областного суда. Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.