Заняться дорогой к участкам для многодетных семей обязал суд власти Волгограда

По иску прокурора Советского района суд обязал власти Волгограда содержать автомобильную дорогу к земельным участкам для многодетных семей в поселке Горьковский. Сейчас туда ведет грунтовка, которая в дождь и снег превращается в непроходимое болото.
Как рассказали в областной прокуратуре, проверку провели по обращению одной из многодетных матерей. Волгоградка пожаловалась, что не может построить дом на участке, к которому не подъехать.
Оказалось, что эта грунтовая дорога даже не включена в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения и реестр муниципального имущества. Поэтому власти ею вообще не занимались.
Точку в деле поставило апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Волгоградского областного суда. Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.