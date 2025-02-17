Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла заслуженный врач Татарстана Наталья Голованова

Ей было 74 года.

Источник: РКБ

Умерла заслуженный врач Татарстана Наталья Голованова. Ей было 74 года, сообщает пресс-служба РКБ.

Голованова проработала в Республиканской клинической больнице 45 лет. По словам коллег, она была выдающимся врачом и руководителем, которая постоянно совершенствовала акушерскую помощь. При ней впервые в Татарстане создали службу акушерской реанимации.

Голованова начинала свою карьеру с должности врача гинекологического отделения. Потом стала заведующей родильного отделения. С 1987 года ее повысили до заместителя главного врача по акушерству и гинекологии.

Коллеги выражают искренние соболезнования родным и близким Головановой по поводу утраты. О дате и месте похорон сообщат позже.