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Мужчина из Башкирии оставил своих же несовершеннолетних детей без двух миллионов рублей

Житель Башкирии лишил своих детей более 2 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

ФССП Башкирии объявила в розыск 44-летнего Раиса Садыкова. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

На уроженца села Старо-Саитово Ишимбайского района завели исполнительное производство о взыскании денег на содержание несовершеннолетних детей.

Как утверждают судебные приставы, мужчина не исполняет решение суда. Его задолженность по алиментам составляет более двух миллионов рублей.

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