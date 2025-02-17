Мужчина из Башкирии оставил своих же несовершеннолетних детей без двух миллионов рублей

ФССП Башкирии объявила в розыск 44-летнего Раиса Садыкова. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
На уроженца села Старо-Саитово Ишимбайского района завели исполнительное производство о взыскании денег на содержание несовершеннолетних детей.
Как утверждают судебные приставы, мужчина не исполняет решение суда. Его задолженность по алиментам составляет более двух миллионов рублей.
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