Более $32 млн потерял Казахстан из-за переписывания школьных учебников

АСТАНА, 17 фев — Sputnik. За последние 5 лет экономические потери Казахстана из-за переписывания учебников превысили 16 миллиардов тенге (32,3 миллиона долларов).
Нарушения выявила Высшая аудиторская палата, проведя проверку в сфере среднего образования.
Реформы в области образовательных стандартов проводятся не системно, отметили аудиторы. Частые изменения в учебных планах привели к пересмотру уже выпущенных учебников и неэффективным расходам бюджета.
Также были выявлены недостатки в экспертизе и мониторинге качества учебников. За 5 лет критерии оценки менялись 12 раз, что свидетельствует об отсутствии устойчивой системы оценки, отметили в ВАП. Не реализован порядок экспертизы через информационную систему мониторинга государственных услуг, процедуры ведутся на бумаге.
Аудит охватил период с 2019 года.