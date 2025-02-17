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Более $32 млн потерял Казахстан из-за переписывания школьных учебников

Высшая аудиторская палата провела проверку в сфере образования.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 17 фев — Sputnik. За последние 5 лет экономические потери Казахстана из-за переписывания учебников превысили 16 миллиардов тенге (32,3 миллиона долларов).

Нарушения выявила Высшая аудиторская палата, проведя проверку в сфере среднего образования.

Реформы в области образовательных стандартов проводятся не системно, отметили аудиторы. Частые изменения в учебных планах привели к пересмотру уже выпущенных учебников и неэффективным расходам бюджета.

Также были выявлены недостатки в экспертизе и мониторинге качества учебников. За 5 лет критерии оценки менялись 12 раз, что свидетельствует об отсутствии устойчивой системы оценки, отметили в ВАП. Не реализован порядок экспертизы через информационную систему мониторинга государственных услуг, процедуры ведутся на бумаге.

Аудит охватил период с 2019 года.

образование