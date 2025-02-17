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До −38°С ожидается в Иркутской области 18 февраля

Синоптики также прогнозируют небольшой снег.

Сейчас в Ричмонде: +2° 7 м/с 47% 755 мм рт. ст. +3°
Источник: IrkutskMedia.ru

18 февраля в Иркутской области ожидается переменная облачность и небольшой снег в отдельных районах. Утром возможен туман. Ветер будет дуть с северо-запада и северо-востока со скоростью 4−9 м/с. сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Иркутский гидрометцентр.

Ночью температура будет колебаться в пределах −25 до −30°С, а при прояснениях может опуститься до −33…-38°С. В южных районах и в горах Восточного Саяна температура ожидается на уровне −16…-21°С, а в некоторых местах может достигать −22…-27°С. Днём прогнозируется от −7 до −12°С, а в пониженных участках рельефа — от −17 до −22°С.