До −38°С ожидается в Иркутской области 18 февраля

Ночью температура будет колебаться в пределах −25 до −30°С, а при прояснениях может опуститься до −33…-38°С. В южных районах и в горах Восточного Саяна температура ожидается на уровне −16…-21°С, а в некоторых местах может достигать −22…-27°С. Днём прогнозируется от −7 до −12°С, а в пониженных участках рельефа — от −17 до −22°С.