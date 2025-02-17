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В Минске мужчина утонул в ванной в квартире на Партизанском проспекте

МЧС сообщило, что мужчина утонул в ванной в квартире на Партизанском проспекте в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске мужчина утонул в ванной в квартире на Партизанском проспекте. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении сказано, что 16 февраля 2025 года примерно в 07.05 спасателям поступила информация про обнаружение в ванной квартиры, расположенной на Партизанском проспекте, утонувшего мужчины 1966 года рождения. Сказано, что сотрудники МЧС извлекли из ванны мужчину.

Ранее власти сказали, что будет со свалкой мандаринов под Гомелем и кто ее устроил.

Тем временем автомобиль загорелся на улице Корженевского в Минске — самовозгорание.

Кстати, суд отреагировал на установку минчанкой камеры на лестничной площадке дома.