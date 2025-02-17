В Минске мужчина утонул в ванной в квартире на Партизанском проспекте

В сообщении сказано, что 16 февраля 2025 года примерно в 07.05 спасателям поступила информация про обнаружение в ванной квартиры, расположенной на Партизанском проспекте, утонувшего мужчины 1966 года рождения. Сказано, что сотрудники МЧС извлекли из ванны мужчину.