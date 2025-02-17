«Красный шелк» снят так красиво, что Гай Ричи просто облизнется"

«Красный шелк» выходит в широкий прокат 20 февраля, а продюсер Гоша Куценко уже думает о продолжении. Заслуженный артист России предложил номинанту на «Оскар» стать шпионом. Мечтает, чтобы приключенческий детектив увидели кинозрители в Китае. Гордится, что о совместном российско-китайском кино говорил президент РФ на саммите БРИКС в Казани. Ведь «Красный шелк» — фильм о любви к Родине, о чести и о мужестве. Об этом Гоша Куценко рассказал «Известиям» накануне всероссийской кинопремьеры.
«Мы уже знали о граблях, которые разложены на пути, и искали новые».
— «Красный шелк» снимался в России и в Китае. Экшен-сцены сняты на крупнейшей киностудии мира — Hengdian World Studios. Что заинтересовало китайскую сторону в вашем проекте?
— Идея фильма принадлежит генеральному продюсеру Вадиму Быркину. Это малоизвестная страница российско-китайской истории. В 1928 году китайские коммунисты из-за опасной ситуации на своей родине, вынуждены были проводить свой шестой съезд в Подмосковье. Это исторический факт. А мы придумали такую транссибирскую историю, детектив, как они с этими списками будущих делегатов едут через всю Россию в Москву. У них были враги — агенты Гоминьдана, британские и японские шпионы, приграничные банды хунхузы. Они пытались справиться с китайскими коммунистами, но мы все вместе против них боролись.
Детектив — забытый у нас жанр, и абсолютно незаслуженно, а особенно приключенческий детектив. В «Красном шелке» снимались популярные российские и китайские актеры. Был кастинг. Китайская актриса Чжэн Ханьи учится в Санкт-Петербурге. А других мы пригласили из Китая, в том числе Ян Цзыхуа. Он в Китае популярен участием в сериале, похожем на нашу «Скорую помощь».
На Байкале мы снимали в прошлом году зимой. Были серьезные морозы, до минус сорока. Отсняли красивую зимнюю натуру, паровозы. Потом построили большие павильоны в Москве, сделали семь вагонов и поставили их на рельсы. Вдоль вагонов были установлены плазменные экраны нашего партнера XOVP. Когда поезд ехал, на них демонстрировали натуру, и была полная иллюзия, что состав движется, его потряхивает, а мимо пролетают леса, поля. Китайских продюсеров впечатлили наши декорации. А потом съемочная группа поехала к ним. На студии Hengdian World Studios построен Шанхай 1920−1930-х годов.
— И это уже впечатлило вас?
— Меня там не было. Мой герой остался в России. А ребята делились впечатлениями и отснятым материалом. Там целый город! Тебе нужны 1930-е годы — едешь в квартал налево. Нужны 1940-е — свернуть чуть раньше направо. Размах просто безумный.
— Этот детектив вы снимали с той же компанией, что и «Балканский рубеж». Совпадение?
— Нет. У нас отличная компания. Мы снимали во главе с Вадимом Быркиным и режиссером Андреем Волгиным. Мы уже знали о граблях, которые разложены на пути, и искали новые. (Смеется.) Старые успешно обходили. Как и в «Балканском рубеже», нас поддержала госкорпорация «Ростех».
«Милошу Биковичу угрожали, но тот сказал, что он патриот своей страны».
— Из «Балканского рубежа» перекочевал и Милош Бикович. За что вы его цените?
— Нас связывает нечто большее, чем просто партнерство и дружба с Милошем. «Балканский рубеж» — сложная картина, которая была создана совместно с Сербией. Сценарий писался пять лет. В какое-то время к созданию подключился и Герой России Юнус-Бек Евкуров. Он рассказал нам подноготную истории марш-броска батальона ВДВ на аэропорт Слатина. Милошу Биковичу угрожали, но тот сказал, что он патриот своей страны и хочет, чтобы все знали правду о тех событиях в Югославии.
— Теперь он патриот еще и России. Милош Бикович получил российское гражданство.
— Наш человек. В «Красном шелке» он будет неповторим. У Милоша иной способ существования в кадре, нежели у наших актеров. Европейский стиль.
— Актеры в «Красном шелке» сами выполняют большинство трюков. Некоторые режиссеры строго-настрого запрещают своим артистам рисковать. Для этого есть каскадеры. У вас для трюковых съемок не нашлось специалистов, или артисты столь отважны?
— Ну, знаете, я сам очень много занимался трюковым кино. Когда ты помоложе, готов пойти на какие угодно риски. Потому что когда трюк делает каскадер, это видно в кадре. В кино важно, какую функцию выполняет твой герой и насколько ты болеешь ролью. Когда в кадре мое лицо, потом вспышка, пролет, склейка, и вот опять мое лицо, вставка всегда заметна.
Конечно, если артист находится в хорошей форме, режиссеру хочется, чтобы на экране была правда. И одним трюком ты получаешь серьезное доверие зрителя. Кино — это же иллюзия. А мы на два часа арендуем ваше внимание. И это нужно заслужить. Поэтому мы идем на такие риски, и актеры сами выполняют трюки. Прыжки на тросах, драки на крыше движущегося вагона. Это было опасно. Также на съемках был задействован шикарный каскадерский состав, как в России, так и в Китае.
Отважный Бикович на съемках не раз травмировался. Но съемку по его настоянию не останавливали.
— А китайцы не отказывались от экстремальных съемок?
— Даже наоборот. Если для Чжэн Ханьи это было ново, у Хуана Хаонаня серьезная спортивная подготовка, то Ян Цзыхуа начал свой путь в кинематографе, как каскадер. Ну и мы представители бойцовского кинематографа. (Смеется.).
Мой последний бой с китайцем никак не клеился. Он почему-то решил поберечь меня. Но режиссер Андрей Волгин поставил задачу действовать на все сто. Совсем неожиданным стало в фильме то, что в одной из сцен было решено сражаться не бутафорским, а настоящим холодным оружием. Слава Богу, обошлось лишь несколькими царапинами. Актеры серьезно не пострадали.
— После пандемии наши зрители сложно возвращались в кинотеатры. Потом были санкции, уход иностранных компаний. А сейчас выяснилось, что на российское кино можно собрать полные залы. Как вы оцениваете свои перспективы в прокате?
— Боюсь загадывать. Когда-то при других ценах на билеты в кинотеатры, мы собрали около 400 млн с «Балканским рубежом». Это была неплохая цифра, но мы претендовали на большее.
Очень важно, когда фильм выходит в прокат. Я вам скажу, это такая наука — роспись графика релизов в кинотеатрах. За даты идет невероятная борьба. У «Красного шелка» сейчас серьезнейший соперник в прокате.
— «Пророк» с Юрой Борисовым.
— Да. Которого я, кстати, тоже поддержал. Прочитал стихи Александра Сергеевича для рекламы фильма. На меня мои наехали: «Что ты делаешь? Это же конкурент». Я говорю: «Спокойно. Мы, артисты, друг друга не подводим. Если надо, помогаем». Я связался с Юрой Борисовым, и мы с ним сейчас тоже делаем флешмоб.
— Расскажите. Это будет флешмоб в поддержку «Красного шелка»?
— Да. У нас в фильме 12 персонажей, 12 подозреваемых в шпионаже. Но есть и 13-й, супер известный актер. И мы хотим, чтобы зритель подумал, кто же стал тринадцатым шпионом. Мы уже мечтаем о следующей картине.
— Хотите посоперничать с героями Marvel?
— У нас скорее «Достать ножи» и «Миссия невыполнима». Я думаю, они еще порадуются за нас. (Смеется.) Киношники люди активные. Мы смотрим зарубежное кино и, конечно, учимся у них. Все технологии заимствуем. Это нормально. Без ложной скромности, мне кажется, у нас получилось кино мирового уровня. Как ни крути, мы пионеры в космосе, они пионеры в киноиндустрии. Не зря они «полетели» на Луну с помощью кинематографа. Но наши киношники полетели в космос по-настоящему.
«Не знаю, смотрел бы ли я “Анору”, если бы не Юра Борисов».
— Вот уже и Юра Борисов претендует на «Оскара».
— Если кто-то странно реагировал на новость о его номинации, то я был просто счастлив. Позвонил и поздравил Юру. Честно говоря, когда смотрел «Анору», ждал появления Юры, родного нам человека, любимого актера. А картина… Ну да, там играют на модных трендах. Не знаю, смотрел бы ли я такое кино, если бы не Юра Борисов. У него небольшая, но выразительная роль. Несмотря на то, что это была жесткая сатира по отношению к нам, я не отношу «Анору» к фильмам о России. Россия абсолютно другая. «Анора» — кино о филиале России за рубежом.
— У Юры есть и фильмы лучше, и роли.
— Конечно, есть. Но вы не знаете его самой лучшей роли. Мало кто о ней слышал.
— Это что за кино?
— На полке лежит картина под названием «Анна К».
— Сериал Netflix по роману Льва Толстого «Анна Каренина», в котором снялись наши артисты. Фильм так и не вышел.
— Не вышел, но я знаю судьбу этой картины. Ее не отдали нам. Она лежит в полной боевой готовности там. И я верю, что как только будет затишье, наступит долгожданный мир, эта картина прогремит. Она будет очень серьезно оценена.
Я играл Стиву. По отношению к себе я как никто критичен. Но я себе понравился. Мной занимались четыре режиссера. Из меня выжали те ноты, которые я не ожидал от себя.
А Юра сыграл Левина. Когда вы увидите, всё поймете. Это невероятно. Сейчас, дай Бог, на волне мира всё случится, и выйдет «Анна К». Думаю, по нам соскучились.
Непростые времена были у всех. И у нас. Миром движет политика, так устроены все общества. Но искусство, мне кажется, немножко впереди. Вообще миссия искусства, как и красоты, — спасать этот мир, как было верно замечено Достоевским. Если появляются творческие всплески, это означает, что будет потепление.
Мне было очень обидно, когда наши музыканты рассказывали, что боялись играть Рахманинова за границей. Потому что их наказывали. Мы более достойно отнеслись к происходящему. У нас не было запретов. И кино спокойно и естественно развивается. Наш «Красный шелк» — фильм о любви к Родине, о чести и о мужестве.
— А о каком кино мечтает продюсер Куценко?
— О следующем «Шелке». Ну, а пока смотрите историю с «Красным шелком». Это кино снято так красиво, что Гай Ричи просто облизнется. Серьезно!
— Фильм выйдет в китайский прокат?
— Это наша мечта, чтобы «Красный шелк» увидели кинозрители в Китае. На саммите БРИКС в Казани президент обратился к министру культуры, спросил, сотрудничаем ли мы с китайцами в кино. И Ольга Любимова сразу вспомнила «Красный шелк».
Но выйти в китайский прокат — отдельная песня. Кто занимался, знает, это сложно достижимая цель. Там существует целый аппарат, политический, который принимает решения. Тот же «Балканский рубеж» довольно популярный на китайских платформах, не показали там в кинотеатрах, потому что в картине слишком много крови и серьезные политические моменты. Все разрешения на прокат уже получены. Дело за прокатчиком.
В российском прокате нас поддерживает «Национальная Медиа Группа». Я так горд, так рад этому. Всё будет хорошо. Мы заслужили полные залы.
«Закончатся военные действия, поедем детишкам помогать».
— Вы человек неравнодушный, помогаете детям с ДЦП. А недавно с Вячеславом Разбегаевым вернулись из Донецка.
— Это была давняя мечта. Мы давно планировали. Мой друг Слава всегда со мной отправляется в важные для меня поездки: то на Северный полюс, то в Донецк. Это было незабываемо. Мы встречались с врачами клинического центра нейрореабилитации, заехали в детский центр. Выступили перед военными следователями. Это люди, которые первыми приезжали на обстрелы, видели все ужасы, результаты пыток и то, что сейчас происходит в Курской области. Сердце разрывается от рассказов очевидцев. Конечно, это заслуживает отдельных кинолент. Мы там снимали свое кино. Сейчас монтируем.
Надеюсь, мы съездим и в Луганск. Даст Бог, сейчас закончатся боевые действия, поедем детишкам помогать. Мы там с 2013 года. Были связи с благотворительными фондами. К нам приезжали ребята из Донецка, Луганска. Это делать очень сложно. Я дружу с Татьяной Батышевой, это главный детский невролог. И она приглашала врачей с новых территорий. Тема ДЦП всё время рядом со мной. Это моя моральная и материальная ответственность.
— За последние три года вы изменили взгляды на жизнь, на свою профессию, на своих коллег? Что-то поменялось в вашем мировоззрении?
— Ну конечно. Человек переворачивается с ног на голову, и не один раз. Так, наверное, устроено человечество, что ему необходимы такие адские встряски. Огромное количество разорванных связей. И много не могу, к сожалению, говорить публично. От моих слов зависит судьба других людей, близких мне. Я живу закрытой жизнью. Но я на 100% уверен, что по ту сторону есть люди, которые верят в мир и в то, что всё восстановится. Потому что есть такие связи, которые не выжечь никаким металлом и никакой ненавистью. Это — родственные связи. Надеюсь, теперь запущены часы до света в конце тоннеля.
— Будем надеяться на лучшее.
— Да. «Надежда — мой компас земной…», великая песня Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Мы сейчас собираем друзей артистов и устраиваем киноконцерты, поем песни из советских фильмов. И каждый я заканчиваю «Надеждой», которая, кстати, в кинематографе прозвучала только недавно, в сериале «Анна Герман». В 1973 году польская певица лежала прикованная к постели после автокатастрофы, у нее было 40 переломов. Она сказала, что никогда больше не будет петь. И ей принесли эту песню. Она воспряла духом. Решила, будет петь и славить мир этой песней. Заметьте, Анна Герман — одна из редких иностранных певиц, которая пела русские песни, которую так любили. Великая полька.
В моем сердце всё чаще и чаще звучит эта музыка. Мне кажется, искусство — это великая интуиция человечества. Когда человек берет кисть в руки, когда садится писать сценарий, берет перо, когда начинает работать его воображение, им правит интуиция.
А есть такая штука — анти-интуиция, это наши рефлексы, страсти. Перед выходом на сцену я спрашивал у своего друга режиссера, как бороться со страхом? Он сказал: «Главное — не пугайте свою интуицию. Не бойтесь показаться нелепым, глупым. Начните играть, пусть бездарно, произносите текст. И тогда интуиция проснется, она овладеет вами и укажет путь».
Когда мы начали работу над «Красным шелком», делали его интуитивно. Мы поверили в эту идею и стали командой.
— И Гай Ричи покурит нервно в сторонке.
— Хотелось бы, чтобы он бросил курить.