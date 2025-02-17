«Красный шелк» снят так красиво, что Гай Ричи просто облизнется"

— Ну конечно. Человек переворачивается с ног на голову, и не один раз. Так, наверное, устроено человечество, что ему необходимы такие адские встряски. Огромное количество разорванных связей. И много не могу, к сожалению, говорить публично. От моих слов зависит судьба других людей, близких мне. Я живу закрытой жизнью. Но я на 100% уверен, что по ту сторону есть люди, которые верят в мир и в то, что всё восстановится. Потому что есть такие связи, которые не выжечь никаким металлом и никакой ненавистью. Это — родственные связи. Надеюсь, теперь запущены часы до света в конце тоннеля.