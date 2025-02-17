Омичи победили в турнире по смешанным единоборствам

На эти спортивные соревнования в Омск съехались более 360 молодых спортсменов из 15 регионов России. Они соревновались в четырех возрастных категориях, как в личном, так и в командном первенствах. Сильнейшей сборной стала команда омичей. Победители и призеры в старшей возрастной группе (18−20 лет) получили первый взрослый спортивный разряд. Финалисты в возрастных группах 14−15 лет и 16−17 лет стали обладателями второго взрослого спортивного разряда. Спортсмены, завоевавшие первые три места в младшей возрастной группе (12−13 лет), получили третий взрослый спортивный разряд.