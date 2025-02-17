Омичи победили в турнире по смешанным единоборствам

На эти спортивные соревнования в Омск съехались более 360 молодых спортсменов из 15 регионов России. Они соревновались в четырех возрастных категориях, как в личном, так и в командном первенствах. Сильнейшей сборной стала команда омичей. Победители и призеры в старшей возрастной группе (18−20 лет) получили первый взрослый спортивный разряд. Финалисты в возрастных группах 14−15 лет и 16−17 лет стали обладателями второго взрослого спортивного разряда. Спортсмены, завоевавшие первые три места в младшей возрастной группе (12−13 лет), получили третий взрослый спортивный разряд.
«Кубок Зборовского» — межрегиональный турнир по ММА, который проходит в Омске уже десятый год подряд и является частью системы спортивных проектов «ШТОРМ» Александра Шлеменко. Турнир посвящен памяти наставника Александра — заслуженного тренера СССР по единоборствам Владимира Зборовского.
«Кубок Зборовского» является отличной стартовой площадкой для бойцов, которые делают первые шаги в спорте, они могут проявить свой уровень подготовки в достойной конкурентной борьбе. При этом участники турниров не совершают никаких денежных взносов«, — сообщил основатель школы единоборств “ШТОРМ” и профессиональной команды STORM Shlemenko Fight Team Александр Шлеменко. Он также пояснил, что юбилейный турнир прошел при поддержке Правительства Омской области и “Газпром нефти”. Компания поддерживает спортивные проекты нашего земляка в рамках программы социальных инвестиций “Родные города”.
Нынешний год — юбилейный и для школы «ШТОРМ». За 10 лет своего существования эта спортивная организация подготовила немало спортсменов, которые показывают отличные результаты как на любительском, так и профессиональном уровне.
«Десять лет назад при поддержке “Газпром нефти” в Омске началась история школы “Шторм”, которая вдохновила сотни людей, сделала спорт в регионе по-настоящему массовым и доступным, и во многом изменила сам город, — считает директор программы социальных инвестиций “Родные города” компании “Газпром нефть” Ярина Сугакова. — Свой юбилей школа празднует в год, когда Омск стал молодежной столицей России. И во многом благодаря работе Александра Шлеменко город превратился в мощный центр притяжения для молодежи — тех, кто ищет себя, хочет развиваться и жаждет побед».
Заместитель председателя Правительства Омской области Иван Колесник уверен, что команда Александра Шлеменко, работая с молодежью и развивая спорт в нашем регионе, делает многое для того, чтобы Омск заслуженно носил почетное звание молодежной столицы России. А такие соревнования, как «Кубок Зборовского», воспитывают новое поколение молодежи, представители которого станут не просто спортсменами, но и достойными гражданами страны.