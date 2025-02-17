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Прокуратура внесла представление УДХБ за плохую уборку снега в Омске

Ведомство пообещало проконтролировать устранение всех нарушений.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура провела проверку и выявила множество фактов некачественной уборки снега в Омске. Дорожникам теперь придется активизироваться, чтобы устранить все нарушения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка показала многочисленные факты плохой очистки дорог от снега, наличия скоплений снега у дорог, слоя льда на проезжей части.

«На некоторых остановках общественного транспорта, посадочных площадках и подъездах к остановкам имеются снежный накат и скользкость, что может повлечь причинение вреда жизни и здоровья граждан», — отметили в ведомстве.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений директору Управления дорожного хозяйства и благоустройства Антону Глебову. Ведомство проконтролирует вопрос об активизации уборки улиц и дорог.

Ранее «КП Омск» сообщала, с начала 2025 года омичи 160 раз жаловались на некачественную уборку снега. Госжилинспекция выписала 36 предписаний об устранении нарушений.