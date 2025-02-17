Аномальную жару прогнозируют в апреле 2025 года в Ростовской области

Добавим, сейчас на Дону сохраняется минусовая температура. В ближайшие два дня в светлое время суток в среднем ожидается от −6 до −11, по югу — до −1 градуса. По ночам столбики термометров могут опускаться до −13, при прояснениях — до −19, а по северу области до −25 градусов. Ранее ледяной шторм разрушил центральный пляж в Таганроге.