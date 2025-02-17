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Аномальную жару прогнозируют в апреле 2025 года в Ростовской области

Весной в Ростовской области температура воздуха превысит климатическую норму.

Источник: Комсомольская правда

Весна 2025 года в Ростовской области будет аномально теплой из-за переноса разогретых атлантических воздушных масс. Долгосрочный прогноз погоды опубликовали на сайте KP.RU.

По данным синоптиков, пик тепла ожидается на юге России, Поволжье и Сибири. Наиболее сырая весна будет в Краснодаре (180 мм осадков) и Ростове-на-Дону (145 мм).

— Из-за нетипичного тепла этап цветения у растений начнется раньше обычного. В связи с этим аллергикам нужно раньше готовиться к сезону поллиноза, — предупредили эксперты.

Добавим, сейчас на Дону сохраняется минусовая температура. В ближайшие два дня в светлое время суток в среднем ожидается от −6 до −11, по югу — до −1 градуса. По ночам столбики термометров могут опускаться до −13, при прояснениях — до −19, а по северу области до −25 градусов. Ранее ледяной шторм разрушил центральный пляж в Таганроге.