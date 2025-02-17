Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае увеличат производство беспилотников

В крае в восемь раз увеличат производство беспилотников.

Источник: РИА "Новости"

В 2025 году в Красноярском крае в восемь раз увеличат производство беспилотников. При поддержке властей региона региональные компании планируют увеличение объемов беспилотных авиационных систем, систем радиосвязи и управления полётом для БПЛА.

Отметим, что помимо производства в крае, в соседней с нашим регионом Томской области появился крупнейший за Уралом Центр беспилотной авиации. Их инженеры победили в конкурсе Минпромторга РФ и получили 2,5 миллиарда рублей на создание.

— Для Сибири отрасль БПЛА — одна из самых перспективных: беспилотники применяются в различных сферах — от энергетики до сельского хозяйства, — отметил на открытии Центра полпред президента России в СФО Анатолий Серышев.