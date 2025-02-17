В Красноярском крае увеличат производство беспилотников

В 2025 году в Красноярском крае в восемь раз увеличат производство беспилотников. При поддержке властей региона региональные компании планируют увеличение объемов беспилотных авиационных систем, систем радиосвязи и управления полётом для БПЛА.
Отметим, что помимо производства в крае, в соседней с нашим регионом Томской области появился крупнейший за Уралом Центр беспилотной авиации. Их инженеры победили в конкурсе Минпромторга РФ и получили 2,5 миллиарда рублей на создание.
— Для Сибири отрасль БПЛА — одна из самых перспективных: беспилотники применяются в различных сферах — от энергетики до сельского хозяйства, — отметил на открытии Центра полпред президента России в СФО Анатолий Серышев.