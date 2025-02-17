Травмпункт на Волочаевской временно закрыли на ремонт

«С сегодняшнего дня прием пациентов осуществляется в приемном отделении Краевой клинической больницы имени Владимирцева по адресу улица Павловича 1Б», — сообщили в ведомстве.
Когда завершится ремонт, пока неизвестно.
Как сообщили в краевом минздраве, с 17 февраля в травматологическом пункте на улице Волочаевской в Хабаровске начался ремонт. Во время проведения работ пациенты смогут обратиться в Краевую клиническую больницу имени Владимирцева.
«С сегодняшнего дня прием пациентов осуществляется в приемном отделении Краевой клинической больницы имени Владимирцева по адресу улица Павловича 1Б», — сообщили в ведомстве.
Когда завершится ремонт, пока неизвестно.