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Травмпункт на Волочаевской временно закрыли на ремонт

Как сообщили в краевом минздраве, с 17 февраля в травматологическом пункте на улице Волочаевской в Хабаровске начался ремонт. Во время проведения работ пациенты смогут обратиться в Краевую клиническую больницу имени Владимирцева.

«С сегодняшнего дня прием пациентов осуществляется в приемном отделении Краевой клинической больницы имени Владимирцева по адресу улица Павловича 1Б», — сообщили в ведомстве.

Когда завершится ремонт, пока неизвестно.

медицина