Иркутский аэропорт вошел в семерку самых сложных для пилотирования в России

Согласно ИА «Альтаир», среди сложных аэропортов также оказался аэропорт Сочи (Адлер), обслуживающий почти 14 миллионов пассажиров в год. Основная трудность заключается в том, что самолеты могут заходить на посадку и взлетать только с одного направления — со стороны моря, что приводит к частым закрытиям воздушной гавани из-за неблагоприятных метеоусловий.