Иркутский аэропорт вошел в семерку самых сложных для пилотирования в России

Перечень сложных аэропортов был опубликован Ассоциацией туроператоров России. В столице Прибайкалья, Иркутске, самолеты заходят на посадку со стороны жилой застройки, что требует резкого снижения. Близость реки Ангары создает частые туманы, усложняя условия для пилотов.
Согласно ИА «Альтаир», среди сложных аэропортов также оказался аэропорт Сочи (Адлер), обслуживающий почти 14 миллионов пассажиров в год. Основная трудность заключается в том, что самолеты могут заходить на посадку и взлетать только с одного направления — со стороны моря, что приводит к частым закрытиям воздушной гавани из-за неблагоприятных метеоусловий.
Третьим по сложности является аэропорт Мурманска, расположенный за Полярным кругом и обслуживающий около 1,5 миллиона пассажиров в год. Сильные ветры могут сносить самолеты во время приземления, усложняя посадку.
Четвертое место занимает аэропорт Читы. Расположенный между сопками, он обладает всего одной взлетной полосой. Взлет и посадка здесь осложняются ветрами и туманами с озера Кенон.
Пятый по сложности аэропорт находится в Петропавловске-Камчатском. Сопки, вулканы и океан создают непростые условия для взлетов и посадок. Из-за переменчивой погоды рейсы здесь часто переносятся.
Аэропорт Абакана занимает шестое место в списке. Его географическое расположение между горными грядами и постоянные ветры делают полеты особенно сложными для пилотов.
Замыкает список аэропорт Гумрак в Волгограде. Постоянные ветра из-за близости реки Волги создают трудности при приземлении, заставляя самолеты нередко уходить на второй круг.