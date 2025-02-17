Первый губернатор Иркутской области родился 91 год назад

Первый губернатор Иркутской области Юрий Ножиков родился 17 февраля 1934 года. Как писала «Комсомолка», он был «у руля» целых шесть лет. В 1991 году мужчина был назначен главой региона впервые в истории перестроечной России. Сибиряки одобрили кандидатуру и не ошиблись в выборе. О первом губернаторе Приангарья говорят как о человеке действий, а не слова.
Весной 1997 года Юрий Ножиков решил подать в отставку. К слову, раньше никто из губернаторов страны этого не делал. После отставки он стал профессором Иркутского государственного университета.
На 77 году жизни первого в истории России времен перестройки губернатора не стало. Юрий Ножиков умер 15 июня 2010 года от продолжительной болезни.