Первый губернатор Иркутской области родился 91 год назад

Первый губернатор Иркутской области Юрий Ножиков родился 17 февраля 1934 года. Как писала «Комсомолка», он был «у руля» целых шесть лет. В 1991 году мужчина был назначен главой региона впервые в истории перестроечной России. Сибиряки одобрили кандидатуру и не ошиблись в выборе. О первом губернаторе Приангарья говорят как о человеке действий, а не слова.