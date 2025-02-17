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Два чиновника в Башкирии получили новые должности

Хабиров озвучил новые кадровые назначения в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 17 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой озвучил новые кадровые назначения.

— У нас глава администрации Калтасинского района возглавил Мелеузовский района Забир Тагирьянович [Габдуллин]. Там у нас была вакансия, и 14 февраля решением Совета администрации Калтасинского района назначен главой администрации Семен Владимирович Цедилкин. Семен Владимирович, поздравляем вас от имени всей управленческой команды, вам успехов. Иван Анатольевич Иванов назначен главой администрации Демского района города Уфы. Ранее замещал должность первого заместителя главы администрации Ленинского района. Иван Анатольевич, мы вас тоже поздравляем, желаем успехов, — заявил руководитель региона.

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