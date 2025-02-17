Два чиновника в Башкирии получили новые должности

— У нас глава администрации Калтасинского района возглавил Мелеузовский района Забир Тагирьянович [Габдуллин]. Там у нас была вакансия, и 14 февраля решением Совета администрации Калтасинского района назначен главой администрации Семен Владимирович Цедилкин. Семен Владимирович, поздравляем вас от имени всей управленческой команды, вам успехов. Иван Анатольевич Иванов назначен главой администрации Демского района города Уфы. Ранее замещал должность первого заместителя главы администрации Ленинского района. Иван Анатольевич, мы вас тоже поздравляем, желаем успехов, — заявил руководитель региона.