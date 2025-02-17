Штрафы за медленный проезд по М-11 отменили с 17 февраля

На трассе М-11 с 17 февраля отменили штрафы за медленный проезд. Ранее оно действовало на участке от Солнечногорска до Петербурга и распространялось на тех, кто находился более двух часов между пунктами въезда и выезда при общей длине маршрута менее 50 километров. Об этом ранее сообщали в пресс-службе «Автодора».
— Это правило было введено в целях борьбы с мошенниками, уклоняющимися от оплаты проезда, — уточнили в пресс-службе.
Теперь же на трассе начала работать автоматическая система распознавания проездов, которая не позволяет применять мошеннические схемы, а также исключает возможность попадания добросовестных водителей под максимальный тариф.
Но если вдруг так произошло, что автомобилист уже оплатил проезд по максимальному тарифу, то для решения вопроса ему следует обратиться к оператору платного участка.