Штрафы за медленный проезд по М-11 отменили с 17 февраля

На трассе М-11 с 17 февраля отменили штрафы за медленный проезд. Ранее оно действовало на участке от Солнечногорска до Петербурга и распространялось на тех, кто находился более двух часов между пунктами въезда и выезда при общей длине маршрута менее 50 километров. Об этом ранее сообщали в пресс-службе «Автодора».