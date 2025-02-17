В Беларуси вступил в силу временный запрет на уничтожение птичьих гнезд

Запрет действует для того, чтобы не беспокоить птиц и не уничтожать птенцов вместе с гнездами. Как напоминают в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, удаление деревьев с гнездами и обрезка веток с гнездами в указанный период незаконны.