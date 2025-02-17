В Беларуси вступил в силу временный запрет на уничтожение птичьих гнезд

Нарушение запрета влечет ответственность, предусмотренную Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) и другими актами законодательства.
Так, согласно ст. 16.23 КоАП за незаконное разрушение гнезд птиц предусмотрено наложение штрафных санкций на физическое лицо в размере до 30 базовых величин (1 БВ — Br42); на индивидуального предпринимателя — от 10 до 100 базовых величин; на юридическое лицо — от 20 до 500 базовых величин.
В соответствии со ст.19 закона «О животном мире» в период с 15 августа по 15 февраля разрешается регулировать распространение и численность птиц, которые причиняют вред компонентам природной среды, а также ухудшают санитарное и эстетическое состояние населенных пунктов, жилых, производственных, культурно-бытовых и иных строений или сооружений.
Запрет действует для того, чтобы не беспокоить птиц и не уничтожать птенцов вместе с гнездами. Как напоминают в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, удаление деревьев с гнездами и обрезка веток с гнездами в указанный период незаконны.
Информация о запрете размещена на сайтах региональных комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды.