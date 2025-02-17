В МВД поддержали идею амнистии в Казахстане: кого она коснется

Ранее депутат отправила в адрес министерства соответствующий депутатский запрос, передает Tengrinews.kz. Как говорится в ответе МВД, «предложение о применении подобного акта амнистии концептуально поддерживается».
При рассмотрении амнистии министерство предлагает наряду с тяжестью совершенного преступления дополнительно учитывать социальное положенное осужденных.
По данным МВД, сегодня наказание отбывают 29 женщин с инвалидностью, 243 женщины старше 60 лет, 13 беременных, 58 женщин с малолетними детьми на руках, а также 226 многодетных матерей.
«Необходимо предусмотреть смягчение наказания для женщин, имеющих непогашенные иски (3910 человек), путем замены лишения свободы на более мягкий вид наказания», — говорится в ответе министерства.
Также в МВД считают возможным сократить сроки женщинам, отбывающим наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления — 5055 человек. В свою очередь, из мест лишения заключения могут быть освобождены 1220 женщин, осужденных за преступления небольшой и средней тяжести.
«Вопрос об освобождении впервые осужденных и совершивших ненасильственные преступления, требует дальнейшего анализа, с учетом защиты прав потерпевших», — добавили в МВД.
Вместе с тем, в министерстве подсчитали, что освобождение более двух тысяч осужденных может привести к экономии бюджета до 5,8 миллиона тенге в день, или 2,1 миллиарда тенге в год.
«Данная мера будет являться демонстрацией принципов гуманизма, поддержки социальной политики государства, адаптации женщин, поспособствует укреплению семейных ценностей и укреплению прав детей, а также оптимизации государственных расходов и улучшению условий содержания осужденных», — говорится в ответе на депзапрос.