Власти Ростовской области подтвердили задержание главы минсельхозпрода региона

Власти Ростовской области оказывают содействие следствию после задержания заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Дона Константина Рачаловского. Официальный комментарий поступил сегодня, 17 февраля.
— Правоохранительными органами был задержан Константин Рачаловский. Проводятся следственные действия. Правительство региона оказывает содействие следствию, — сообщили журналистам.
По данным УФСБ, главу донского минсельхозпрода заподозрили в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) в ходе реализации государственной программы развития сельского хозяйства.
Предварительно установили, что чиновник выделил субсидии ряду предприятий, находившихся в тяжелом финансовом состоянии. Однако потом получатели финансовой поддержки оказались банкротами, а денежные средства в размере 155,2 млн рублей были похищены.
Напомним, Константин Рачаловский возглавляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области с мая 2014 года. До этого управленец был заместителем главы администрации — начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Аксайского района.