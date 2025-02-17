Более 3 тысяч коммунальщиков вышли на уборку снега в понедельник

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Свыше трех тысяч работников коммунальных служб занимаются уборкой снега в Беларуси в понедельник, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства республики.
По данным ведомства, 17 февраля на некоторых участках дорог страны сохраняется гололедица. Местами отмечается выпадение снега, который, как прогнозируется, будет идти в течение всего дня, в отдельных районах возможны слабые метели.
«Коммунальные службы проводят постоянный мониторинг состояния улиц, пешеходных путей, дворовых территорий и предпринимают все необходимые меры для своевременной уборки снега и устранения обледенения улично-дорожной сети населенных пунктов», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что утром в понедельник на улицы страны направлено 515 единиц специальной коммунальной техники, на уборке снега работают более 3200 работников ЖКХ.
По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, за последние 12 часов на севере страны выпало до 2 сантиметров снега.
По состоянию на 17 сентября, самый толстый снежный покров отмечается в Пинском районе — 11 сантиметров, по северу Беларуси он местами достигает 7 сантиметров, в Минске — около 2.