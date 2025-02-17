Суд завел дело о банкротстве крупного белорусского производителя виски и джина. Информация появилась на официальном сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве.
В сообщении сказано, что речь идет про «Паричскую винарню», которая расположена в Светлогорском районе. Указанный производитель известен брендами виски The Wild Bunch, Oak Land’s, джином Genever, дистиллятами «Хлебник» и Peregon. Экономический суд Минска завел дело о ее банкротстве, а также ввел защитный период в отношении компании. К слову, предприятие само подало заявление о своей несостоятельности.
Согласно документу, в числе основных кредиторов организации указаны банк «Решение», «Производственная компания “Сябры”, “Беларусбанк”, налоговая инспекция по Советскому району Минска.
Тем временем белорусы стали пить меньше водки, плодовых и виноградных вин.
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Ранее МАРТ Беларуси сказал, как изменятся тарифы на газ, электричество, отопление в 2025 году: «Цена на газ не вырастет, на электричество — увеличится на 11,9%».