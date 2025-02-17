Суд завел дело о банкротстве крупного белорусского производителя виски и джина

В сообщении сказано, что речь идет про «Паричскую винарню», которая расположена в Светлогорском районе. Указанный производитель известен брендами виски The Wild Bunch, Oak Land’s, джином Genever, дистиллятами «Хлебник» и Peregon. Экономический суд Минска завел дело о ее банкротстве, а также ввел защитный период в отношении компании. К слову, предприятие само подало заявление о своей несостоятельности.